Mercato-choc : L’OM passe devant l’OL pour Jonathan David !

Annoncé sur les tablettes de l’OL pour le prochain mercato d’été, l’attaquant de la Juve, Jonathan David, serait également dans le collimateur de l’OM, qui semble avoir un avantage dans ce dossier. Explications.

Mercato : L’OM se lance dans la course pour Jonathan David !

En quête d’un buteur pour remplacer éventuellement Pierre-Emerick, qui pourrait partir cet été, l’Olympique de Marseille se penche sur un ancien attaquant du LOSC. Cité parmi les pistes offensives de l’Olympique Lyonnais malgré la marge de manœuvre limitée du club rhodanien sur le plan financier, Jonathan David serait aussi dans les plans des dirigeants marseillais, selon les informations relayées par Tuttosport ce lundi.

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Le média italien explique que l’OM aimerait attirer l’attaquant de la Juventus Turin, s’il parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions à l’issue de la saison. En cas d’intérêt concret, les négociations pourraient être facilitées par les excellentes relations entre les dirigeants phocéens et leurs homologues de la Vieille Dame. Dans son duel avec l’OL pour la signature de l’international canadien, le club entraîné par Habib Beye disposerait aussi d’un autre atout pour prendre le dessus dans ce dossier.

Relations très glaciales entre Jonathan David et Paulo Fonseca

Selon les informations de Tuttosport, les bonnes relations entre Medhi Benatia et la Juventus Turin pourraient faciliter l’arrivée de Jonathan David à l’Olympique de Marseille. L’été dernier, ces mêmes liens avaient permis à Timothy Weah de rejoindre la Canebière, écartant ainsi une partie de la concurrence. De son côté, l’Olympique Lyonnais serait également dans la course pour convaincre le natif de New York de rejoindre le Rhône.

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Sauf que, l’avant-centre de la Juve n’entretient pas de relations très étroites avec Paulo Fonseca, ce qui constitue un autre avantage certain pour Marseille dans ce dossier. Pour rappel, la Juve réclamerait environ 25 millions d’euros pour se séparer de Jonathan David.

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En souffrance à Turin, le Canadien, auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues, pourrait être un excellent renfort pour l’Olympique de Marseille avec sa parfaite connaissance de la Ligue 1. Mais il faudra vaincre la concurrence de Manchester United, qui veulent recruter David pour remplacer Rasmus Hojlunud ou Joshua Zirkzee, tous deux annoncés sur le départ. Affaire à suivre…

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