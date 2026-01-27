L’ASSE retrouve son meilleur buteur avant Boulogne

Absent lors des deux derniers matchs de l’ASSE, Zuriko Davitashvili est revenu à l’entraînement, ce mardi, pour préparer la réception de l’US Boulogne.

ASSE : Lamba et Jaber absents, Duffus en salle

L’ASSE a entamé la préparation du match de la 21e journée de Ligue 2, ce mardi. Maintenu en poste, mais toujours en sursis, Eirik Horneland va tenter de faire rebondir son équipe, après la défaite contre le Stade de Reims (1-0). Les Verts recevront l’US Boulogne CO, le samedi 31 janvier (20h) au stade Geoffroy Guichard.

Blessés lors du match disputé à Reims, Chico Lamba et Mahmoud Jaber (adducteurs) étaient absents lors de la première séance de la semaine. Joshua Duffus manquait également à l’appel sur l’aire de jeu. Selon les informations d’Evect, il a travaillé en salle.

Zuriko Davitashvili de retour à l’entraînement collectif

En revanche, Zuriko Davitashvili a effectivement fait son grand retour, comme l’avait annoncé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, la semaine dernière. D’après le média spécialisé, il a participé à l’intégralité de la séance collective.

L’ailier international géorgien (52 sélections, 7 buts) a manqué les matchs contre Clermont Foot (1-0) et le Stade de Reims. Son retour est une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, dont l’équipe a été transparente contre des Rémois, pourtant réduits à 10 pendant plus de 35 minutes de jeu.

Davitashvili, un atout offensif majeur pour Saint-Etienne

Meilleur buteur de l’ASSE avec 8 buts et 1 passe décisive en 16 matchs de Ligue 2, Zuriko Davitashvili est un atout offensif important pour les Verts. Si la préparation se déroule sans souci, la présence de l’attaquant contre Boulogne-sur-Mer pourrait être décisive pour relancer les Stéphanois.

Pour rappel, ils ont chuté de la 3e à la 5e place à l’issue de la 20 journée du championnat, marquée par leur défaite face au SDR en Marne.

