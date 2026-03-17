ASSE : Troyes s’impose à Annecy et creuse l’écart avec Sainté

Alors que l’ASSE a été tenue en échec à Grenoble, l’ESTAC a réussi à s’imposer à Annecy. Le leader possède désormais une petite avance sur son dauphin stéphanois.

L’ESTAC conforte sa 1re place et laisse l’ASSE à 4 points

L’ASSE a été accrochée par Grenoble Foot (0-0), au stade des Alpes, samedi dernier. Grâce au point du match nul, elle a conforté sa deuxième place au classement. Cependant, les Verts ont laissé filer deux points, sur le plan comptable, puisque le Mans FC (3e) s’est rapproché d’eux. Les Manceaux ne sont plus qu’à 3 points des Stéphanois.

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Opposée au FC Annecy au Parc des Sports, en clôture de la 27e journée de Ligue 2, l’ES Troyes AC s’est imposée (1-2) et consolide sa place de leader. Le club aubois possède désormais 4 points d’avance sur l’AS Saint-Etienne. L’équipe de Philippe Montanier paie ainsi cash son match nul concédé aux Grenoblois.

Ligue 2 : Le dénouement encore incertain !

À 7 journées de la fin du championnat, aucune équipe du Top 5 actuel n’est encore assurée d’une qualification directe en Ligue 1, ni pour les play-offs. Cependant, l’ESTAC et l’ASSE, qui font la course en tête, s’en rapprochent. Ils ont les cartes en main pour finir aux deux premières places de Ligue 2 et rejoindre ainsi directement l’élite, sans passer par les barrages.

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