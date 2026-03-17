Mercato OM : Feu vert pour le transfert d’un top joueur

Facundo Medina peut quitter Marseille. Un jeune défenseur est désormais sur la short-list des dirigeants de l’OM pour le prochain mercato estival.

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Un gros départ s’annonce et une arrivée se précise à Marseille. Arrivé à l’OM l’été dernier après des saisons pleines au RC Lens, Facundo Medina ne cache plus sa déception. L’international argentin avait choisi Marseille pour sa progression. Or, les départs successifs de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont compliqué les choses.

Le défenseur argentin accuse le coup. Pour lui, le départ annoncé de Mehdi Benatia en fin de saison représente la goutte d’eau finale. Son ami Leonardo Balerdi semble lui aussi préparer ses valises. Medina lorgne déjà vers d’autres horizons. Son nom circule avec insistance du côté du Stade Rennais, où il retrouverait Franck Haise, son ancien mentor chez les Sang et Or.

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L’état-major olympien prépare la suite. Pour remplacer son défenseur central, l’OM cible un talent en Ukraine : Taras Mykhavko. Ce roc du Dynamo Kiev impressionne les recruteurs du continent. Il est très solide en défense. L’Olympique de Marseille ne va pas casser sa tirelire avant de réussir ce coup. Le jeune crack est estimé à 8 millions d’euros sur Transfermarkt. Les pensionnaires du Vélodrome vont passer à l’offensive très bientôt.

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