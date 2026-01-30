ASSE : Une surprise dans le groupe contre Boulogne !

La première recrue de l’ASSE, Abdoulaye Kanté, est absente du groupe contre l’US Boulogne. Il est pourtant qualifié selon Peuple-Vert.

ASSE : Kanté absent du groupe contre Boulogne

Le groupe de l’ASSE pour affronter l’US Boulogne CO est marqué par l’absence d’Abdoulaye Kanté. Officialisé ce vendredi, il a participé à sa première séance d’entraînement avec les Verts. Le club stéphanois a publié quelques clichés du milieu défensif Ivoirien avec ses nouveaux coéquipiers, sur la pelouse du centre sportif Robert Herbin.

Dans la foulée, le média spécilaisé à confirmé que le joueur en provenance de Middlesbrough a été qualifié rapidement par la direction du clkub stéphanois, par anticipation. « C’est officiel et validé sur le plan réglementaire : Abdoulaye Kanté est qualifié pour porter le maillot de l’AS Saint-Étienne dès ce samedi soir face à Boulogne-sur-Mer », a annoncé la source. Mais à la surprise des supporters, Abdoulaye Kanté n’affrontera pas l’USBCO, samedi au stade Geoffroy-Guichard.

Abdoulaye Kanté aguerri à la Ligue 2

Il faut toutefois souligner que le joueur de 20 ans ne devrait pas avoir de souci d’adaptation, car il a joué avec l’ES Troyes pendant deux saisons (2023-2025), avant de rejoindre le club britannique en juillet dernier. Il totalise 47 matchs en Ligue 2 avec le club aubois, mais aussi 5 matchs en coupe de France.

Abdoulaye Kanté a été recruté pour s’installer dans l’entrejeu stéphanois, en sentinelle devant la défense. Un poste où il y avait un manque cette saison, depuis l’absence de Pierre Ekwah.

ASSE-USBCO : Davitashvili fait son grand retour

Le technicien norvégien est également privé de Chico Lamba et Mahmoud Jaber, tous deux blessés lors du dernier match perdu à Reims (1-0). En revanche, le buteur Zuriko Davitashvili fait son grand retour après avoir manqué les matchs contre Clermont Foot et le Stade de Reims.

Absent du groupe de l’ASSE contre les Rémois, Dennis Appiah fait est sur la liste face à Boulogne sur-Mer.

Le groupe de l’ASSE contre l’US Boulogne CO :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : D. Appiah, M. Nadé, K. Pedro, E. Annan, J. Ferreira

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, P. Eymard, I. Miladinovic

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin, J. Duffus, El Jamali, Ben Old

