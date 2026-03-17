À la recherche d’un défenseur central de calibre pour assurer la succession de Marquinhos, qui pourrait faire ses adieux aux Rouge et Bleu cet été, le PSG pourrait chiper une cible défensive de l’OM. Un gros coup en perspective.

Mercato PSG : Un défenseur soulagé après un transfert avorté à l’OM

Joel Ordonez était presque un joueur de l’Olympique de Marseille l’été dernier. Les négociations avaient avancé à tel point que le défenseur central du Club Bruges se voyait déjà sur la Canebière. Interrogé par Het Nieuwsblad, le joueur de 21 ans explique notamment : « je pensais aller à Marseille à ce moment-là, oui. Un accord était tout proche. »

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Sur le moment, il confesse avoir été « vraiment en colère » et que « ces dernières semaines avaient été éprouvantes. » Mais l’international équatorien a vite retrouvé son calme et relativise désormais. « J’ai su redresser la barre très vite. Je ne regrette plus ce transfert manqué et je suis simplement heureux d’être ici. Tout arrive pour une raison », confie Joel Ordonez.

Ses performances en Belgique ont relancé son attractivité et le PSG serait désormais bien avancé pour conclure son transfert, tandis que Crystal Palace avait déjà vu son offre de 40 millions d’euros refusée.

Joel Ordonez emballé par le projet du Paris SG

En effet, selon les informations de Voetbalnieuws, le Paris Saint-Germain a déjà entamé des discussions pour Joel Ordonez. Les premiers contacts concerneraient les conditions d’un possible transfert. Le défenseur central du Club Bruges serait très intéressé par le projet parisien.

Rejoindre le PSG représenterait une étape importante dans sa carrière. Il voit d’un bon œil une arrivée en Ligue 1 et la possibilité d’évoluer au quotidien avec son compatriote Willian Pacho, patron de la défense du Paris SG. Il pourrait franchir un cap en rejoignant un club européen majeur.

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Le natif de Guayaquil est considéré comme un défenseur central prometteur. Sa puissance physique et sa relance propre attirent les recruteurs. Le staff du Paris Saint-Germain apprécie également son potentiel de progression. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Joel Ordonez est évalué à plus de 40 millions d’euros par ses dirigeants.

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