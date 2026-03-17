Mercato PSG : 9 buts et 3 passes, une pépite attendue à Paris

La direction du PSG a trouvé un prolifique ailier en Autriche en vue du prochain mercato estival. Des géants de Premier League sont aussi sur le coup.

Mercato : Le PSG fonce sur une pépite en Autriche

Le PSG prépare déjà son prochain mercato estival. Dans le viseur des dirigeants parisiens se trouve un jeune talent évoluant actuellement en Autriche. L’été dernier, le Bayer Leverkusen a envoyé Kerim Alajbegović au Red Bull Salzbourg. Le jeune crack a paraphé un bail jusqu’en juin 2029. Sous ses nouvelles couleurs, l’ailier bosnien impressionne.

La pépite de 18 ans attire désormais le regard des plus grandes écuries européennes. Selon les révélations de Jeunes Footeux, le PSG souhaite recruter l’ailier. Le club de la capitale aurait craqué suite aux performances XXL du Bosnien.

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Cette saison, Kerim Alajbegovic affole le championnat d’Autriche. Il affiche des statistiques solides : 32 matchs disputés, 9 pions et 3 offrandes toutes compétitions confondues sous le maillot du club autrichien. Un rendement qui confirme son potentiel. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos envisage de passer à l’attaque dans les prochains mois.

Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier. D’après le média Team Talk, deux géants de Premier League, Manchester United et Chelsea, surveillent également de très près la situation du jeune ailier. La bataille pour sa signature s’annonce intense. Sur Transfertmarkt, Kerim Alajbegovic vaut 15 millions d’euros.

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