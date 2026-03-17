Chelsea – PSG : Doué ou Kvaratskhelia, Luis Enrique tranche

Pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et le PSG ce mardi à 21 heures, à Stamford Bridge, la presse du jour s’accorde totalement sur le choix de Luis Enrique entre Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia dans sa composition d’équipe.

Chelsea – PSG : Kvaratskhelia d’entrée, Doué sur le banc

La Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi soir avec le déplacement du PSG sur la pelouse de Chelsea pour le huitième de finale retour. Large vainqueur de la manche aller (5-2), l’équipe de Luis Enrique devra protéger un avantage de trois buts pour se qualifier pour la troisième fois consécutive en quart de finale de la Coupe aux grandes oreilles.

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Mais les Blues n’ont pas encore dit leur dernier et voudront tenter l’exploit pour renverser la situation et retrouver ce stade de la compétition. À quelques heures du coup d’envoi de ce choc tant attendu, la presse française s’est penchée sur le onze que pourrait aligner l’entraîneur du PSG. Et bonne nouvelle pour les supporters parisiens : un consensus clair se dégage autour de la composition de Luis Enrique.

En effet, les quotidiens Le Parisien et L’Équipe sont unanimes sur le choix du coach espagnol en ce qui concerne son attaque. Remplaçant au Parc des Princes et élu homme du match avec deux buts et une passe décisive, Khvicha Kvaratskhelia devrait retrouver une place de titulaire. Désiré Doué devrait donc commencer sur le banc. Pour le reste, le Paris SG va retrouver la même équipe qui a battu le club londonien mercredi passé.

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Du côté de Chelsea, la composition qui va défier le Paris Saint-Germain va forcément changer par rapport à l’aller, puisque le capitaine Reece James s’est blessé. La solution privilégiée serait de le remplacer poste pour poster par Romeo Lavia plutôt qu’Andrey Santos, les Blues continuant donc dans le même 4-2-3-1 malgré les trois buts de retard à effacer.

Le jeune Belge serait associé à Moises Caicedo dans l’axe, Enzo Fernandez jouant un cran plus haut. Incertains, car en proie à des fatigues musculaires et grippé, Wesley Fofana et surtout Malo Gusto devraient bel et bien être titulaires en défense, ce qui est nécessaire pour l’arrière droit de par l’absence de James qui est l’autre joueur utilisé par Liam Rosenior à ce poste.

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Après avoir frôlé une suspension en raison de son mauvais geste sur un ramasseur de balles, Pedro Neto devrait bien être titulaire ce mardi soir sur le côté gauche de l’attaque. Dernier changement attendu, Robert Sanchez va prendre la place de Jörgensen dans le but, le Danois étant blessé.

La compo de Chelsea face au PSG

Gardien : Sanchez

Défenseurs : Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella

Milieux : Lavia, Caicedo, Enzo Fernandez (c)

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Le onze du Paris SG contre Chelsea

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves

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