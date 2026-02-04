Mercato ASSE : Une pépite choisit Sainté pour sa formation

L’ASSE a enregistré l’engagement d’un jeune joueur talentueux et prometteur, en provenance de la région parisienne, mais pour le centre de formation.

Mercato : L’ASSE enrôle le talentueux Diadié Fofana

Alors que le mercato hivernal est refermé pour l’équipe professionnelle de l’ASSE, une bonne nouvelle tombe pour le centre de formation du club stéphanois. Diadié Fofana, une pépite de 12 ans, a choisi de poursuivre sa formation dans le Forez. Il a signé un contrat aspirant, devenant ainsi le premier joueur de sa catégorie d’âge à signer un avec le club ligérien, selon les informations de Peuple-Vert.

Le milieu de terrain a été engagé par l’AS Saint-Etienne grâce aux recruteurs pour le centre de formation des Verts : Hamdane Karouni et Mahamadou Gory.

Toutefois, le transfuge du club de l’US Villejuif ne rejoindra le Centre de formation Robert Herbin de l’Etrat qu’en 2028, d’après la précision du média spécialisé. « D’ici là, le développement de Diadié Fofana sera suivi avec attention par les Verts, en lien avec son environnement actuel », indique-t-il.

Le joueur né en 2013 se prépare également pour passer les tests pour intégrer le pôle Espoir de l’INF Clairefontaine, comme l’annonce la source.

