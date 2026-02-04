OM-Rennes : Scandale, l’arbitre fait un aveu fracassant !

Grâce son succès face au Stade Rennais (3-0), l’OM est qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France. Mais un gros scandale arbitral entache cette performance marseillaise.

Après OM-Rennes : Habib Beye dénonce une énorme erreur

Gros soulagement pour l’Olympique de Marseille ! Les Phocéens retrouvent le sourire après une semaine noire. Ils ont corrigé le Stade Rennais (3-0) mardi soir en Coupe de France. Le score est sans appel, même si une erreur d’arbitrage suscite la controverse.

OM : Roberto De Zerbi prépare une surprise au PSG

La recrue Ethan Nwaneri s’est en effet rendu coupable d’un tacle dangereux sur Glen Kamara. La violence du choc a contraint le milieu rennais à abandonner prématurément ses partenaires. Pourtant l’arbitre n’a dégainé qu’un carton jaune. Ce fait de jeu a provoqué l’indignation d’Habib Beye. L’entraîneur du SRFC dénonce une injustice flagrante.

Le trio arbitral est passé aux aveux

Il estime que le corps arbitral a profité de l’absence de la VAR (introduite uniquement qu’en quarts de finale) pour éviter d’exclure l’attaquant anglais. Habib Beye va plus loin, affirmant que les officiels avaient reconnu leur erreur à la pause. « Le match a été modifié par notre erreur du début et par celle du trio arbitral qui a eu l’honnêteté de le reconnaître », a-t-il lancé devant la presse.

Roberto De Zerbi, de son côté, joue la carte de la prudence. Car il sait que son jeune joueur est passé tout près de l’exclusion suite à son intervention musclée. L’entraîneur de l’OM l’a remplacé dès la mi-temps. L’Olympique de Marseille est qualifié. Mais cette décision arbitrale restera le point noir de cette soirée au Vélodrome.

