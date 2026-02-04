ASSE : Fin du mercato, comment Montanier s’est impliqué

L’ASSE a bouclé la fin du mercato en trombe. Philippe Montanier, le nouvel entraineur a été très actif pour attirer les dernières recrues hivernales.

Mercato ASSE : Montanier valide le profil et la mentalité des recrues

L’ASSE a accueilli quatre nouveaux joueurs en toute fin de mercato d’hiver. Il y a eu d’abord d’Abdoulaye Kanté, arrivé de Middlesbrough en Championship (D2 anglaise). Sa signature a été officialisée, vendredi, soit deux jours avant celle du nouvelle entraîneur Philippe Montanier.

Kilmer Sports Ventures a ensuite annoncé trois arrivées le dernier jour du mercato, le lundi 2 février. Aboubaka Soumahoro, Marten-Chris Paalberg et Julien Le Cardinal ont renforcé l’équipe de l’AS Saint-Etienne dans les derniers instants, avant la fermeture du marché des transferts.

Interrogé sur ces recrues, le successeur d’Eirik Horneland a validé leur profil et leur état d’esprit. « J’ai accueilli les nouvelles recrues avec plaisir parce qu’à chaque fois qu’on a du renfort, c’est utile. On voit surtout des joueurs qui sont très heureux de porter le maillot des Verts. Ça va amener un peu de fraîcheur au groupe, aussi d’autres options. C’est une bonne nouvelle », a-t-il répondu à Evect.

ASSE : Le nouveau coach a passé des coups de fil pour les renforts

Philippe Montanier a surtout fait une révélation sur son implication dans l’arrivée d’Abdoulaye Kanté, Aboubaka Soumahoro, Marten-Chris Paalberg et Julien Le Cardinal. Il avoue avoir contacté leur ex-entraîneur respectif.

Après la première séance d’entraînement de mardi, le nouveau coach de l’ASSE a rassuré sur la forme des renforts. Il les trouve affûtés même s’ils n’ont pas joué régulièrement dans leurs clubs précédents.

« Je les ai trouvés plutôt bien pour cette première séance. Ce sont parfois des joueurs qui n’ont pas trop joué, mais qui se sont toujours très bien entraînes parce que j’ai eu les coachs au téléphone. Ils sont en forme, ils sont ‘fit'[…] », a-t-il confié.

