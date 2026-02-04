OM : Roberto De Zerbi prépare une surprise au PSG

Le Clasico approche entre l’OM et le PSG. Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi prépare un sale tour aux Parisiens.

OM vs PSG : Une surprise dans le onze de départ de Marseille ?

Après le succès contre Rennes, le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi a choisi de maintenir le suspense concernant le poste de dernier rempart pour le choc face au PSG. Jeffrey De Lange, titulaire mardi soir, pourrait-il bousculer la hiérarchie ? L’entraîneur italien ne l’exclut pas : « Tout le monde peut débuter dimanche. Je l’ai prouvé », a-t-il affirmé, rappelant que la concurrence est totale dans son effectif.

Si Gerónimo Rulli traverse une phase plus complexe, son coach n’a pas manqué de le soutenir publiquement. Saluant le professionnalisme exemplaire de l’Argentin malgré ses récentes erreurs, De Zerbi a tenu à rappeler ses « nombreux miracles » accomplis depuis son arrivée.

À voir

Mercato FC Nantes : Nouvelle offre XXL pour Tylel Tati

Lire aussi : Vente OM : Le milliardaire recalé finance un transfert XXL ailleurs

Roberto De Zerbi mobilise déjà ses guerriers pour tenter de mettre en difficulté le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. L’enjeu est de taille pour les deux formations. Le club de la capitale pourrait perdre la première place en cas de défaite contre les Marseillais. Une victoire permettrait aux Olympiens de se rapprocher du deuxième du championnat.

Lire la suite sur l’OM

OM : Après la crise, le plan fou pour la Coupe révélé

CdF : L’OM sans pitié pour le Stade Rennais !

À voir

Mercato PSG : Luis Campos dégote un top joueur à 85 M€

OM-SRFC : La réaction surprenante de Beye après la claque reçue