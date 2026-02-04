PSG-OM : Le verdict tombe, mauvaise nouvelle pour Marseille

Le choc tant attendu entre le PSG et l’OM se joue ce dimanche au Parc des princes. Roberto De Zerbi et ses hommes ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters en tribunes.

Les supporters marseillais interdits de déplacement pour le choc PSG-OM

L’Olympique de Marseille est gonflé à bloc grâce à sa récente qualification en Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi ont terrassé le Stade Rennais (3-0) ce mardi soir afin d’accéder aux quarts de finale de la compétition nationale. Après ce succès, l’OM se projette déjà sur l’un des rendez-vous les plus électriques de sa saison.

Les Olympiens iront défier le PSG ce dimanche au Parc des princes. De Zerbi a d’ailleurs déjà affiché ses ambitions pour ce Classique tant attendu. Il réclame à ses joueurs la même « faim » que lors du Trophée des Champions « au Koweît ». Cette quête de victoire devra se faire sans le moindre soutien en tribune.

À voir

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un international français

Lire aussi : PSG-OM : Emerson prévient, Marseille va faire mal !

Les autorités ont tranché : les supporters de l’OM ne sont pas autorisés à se rendre à Paris. Le plaidoyer surprenant du Collectif Ultras Paris (CUP) en faveur de leurs rivaux a échoué. La Préfecture de Police a privilégié la sécurité, indique RMC Sport. Le match est classé à très haut risque. Il fera l’objet d’un dispositif policier renforcé en vue d’éviter tout débordement.

Un dispositif policier renforcé

Des sources policières expliquent la mobilisation des forces de l’ordre est devenue trop complexe pour permettre de tels déplacements en Ligue 1. Surtout quand on connait la rivalité féroce entre les deux équipes. Les coéquipiers de Mason Greenwood tenteront donc de s’imposer seuls contre tous dans l’arène du Paris SG. Une mission difficile, mais pas impossible.

Lire la suite sur l’OM :

PSG-OM : Grosse annonce avant le choc au Parc !

PSG-OM : Décision forte de la LFP, Paris avantagé ?

À voir

ASSE : Fin du mercato, comment Montanier s’est impliqué

OM : Roberto De Zerbi prépare une surprise au PSG