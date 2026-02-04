Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un international français

La direction du PSG prépare déjà un coup de maître en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour l’arrivée du roc tricolore.

Mercato PSG : Luis Campos cible un défenseur tricolore

En vue de la saison prochaine, la direction du PSG pourrait faire du renforcement de sa défense centrale une priorité. Si l’association Marquinhos–Pacho donne satisfaction, la direction parisienne anticipe déjà un possible mouvement majeur, notamment en cas de départ du capitaine brésilien.

Plusieurs profils de haut niveau ont été étudiés, dont celui de Dayot Upamecano. Longtemps suivi par le PSG, le défenseur international français a toutefois choisi de prolonger son aventure avec le Bayern Munich après plusieurs semaines de discussions. Une décision qui complique sérieusement la tâche du club de la capitale.

Même si un départ l’été prochain n’est pas totalement exclu, le Bayern réclamerait au minimum 80 millions d’euros. Une clause libératoire estimée à 65 millions d’euros existerait bien, selon la presse allemande et Fabrizio Romano, mais elle ne serait activable qu’à partir de 2027.

Face à ce dossier devenu épineux, le PSG explorerait désormais une autre piste : celle d’Ibrahima Konaté. En difficulté à Liverpool, le défenseur français pourrait envisager un départ lors du prochain mercato estival. Parisien de cœur, solide physiquement et expérimenté au plus haut niveau, l’ancien joueur du RB Leipzig pourrait s’imposer à Paris.

Toutefois, son irrégularité récente inquiète, et il reste à déterminer si Luis Enrique est toujours convaincu par son profil. D’autant plus que Liverpool aurait déjà anticipé son possible départ en trouvant un accord avec le Rennais Jérémy Jacquet pour une arrivée cet été, ce qui pourrait accélérer la sortie de Konaté.

