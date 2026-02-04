Mercato PSG : Luis Campos dégote un top joueur à 85 M€

La bataille s’annonce rude entre le PSG et le Real Madrid pour s’attacher les services du métronome de Liverpool. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un champion du monde

Le PSG préparerait déjà le prochain mercato estival. Sous l’impulsion de Luis Enrique et de Luis Campos, le club de la capitale souhaiterait opérer certains changements pour montrer un nouveau visage. Certains joueurs vont plier leurs bagages pour laisser place à des recrues de calibre international.

Parmi les profils ciblés, celui d’Alexis Mac Allister retiendrait l’attention des dirigeants parisiens. L’international argentin s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu de Liverpool. Bien que lié aux Reds jusqu’en juin 2028, le champion du monde 2022 pourrait être tenté par un nouveau défi au Paris Saint-Germain.

Le dossier s’annonce toutefois complexe pour le PSG. Le site Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à environ 85 millions d’euros. Les Parisiens ne sont pas seuls sur le coup. Ils devront faire face à la concurrence du Real Madrid. Les Merengue suivraient de très près l’évolution de la situation de l’Argentin.

Cette saison, Mac Allister surfe encore sur les vagues du succès en Premier League. Bilan : trois buts et quatre passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues. Un profil complet qui pourrait séduire Paris.

