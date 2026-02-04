Mercato FC Nantes : Kita regrette déjà un départ cet hiver

Un indésirable du FC Nantes fait déjà trembler les filets dans son nouveau club. Les dirigeants nantais pourraient le ramener sur les bords de l’Erdre à la fin de la saison.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab de retour à Nantes ?

Envoyé en prêt au Stade de Reims cet hiver après un début de saison compliqué au FC Nantes, Yassine Benhattab n’a pas tardé à faire parler de lui. Auteur d’un but splendide en Coupe de France, l’ailier relance déjà le débat sur son avenir chez les Canaris.

Le FC Nantes pourrait-il nourrir des regrets prématurés ? Alors que le club est aux abois en Ligue 1, le départ de Yassine Benhattab vers la Ligue 2 pourrait être une grosse perte. Prêté au club champenois jusqu’au terme de la saison, le jeune crack met déjà tout le monde d’accord.

C’est lors du huitième de finale de la Coupe de France face au Mans que Benhattab a montré qu’il a encore du talent. Entré en jeu en cours de match, l’ailier français a scellé la qualification rémoise en inscrivant son premier but de la saison. Une réalisation de fort belle manière qui souligne ses qualités de percussion, celles-là mêmes qui lui avaient valu le titre de meilleur joueur de National l’an dernier avec Aubagne.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos dégote un top joueur à 85 M€

Lire aussi : FC Nantes : Chelsea formule une offre dingue pour Tylel Tati

Malgré dix apparitions en Ligue 1 cette saison (dont cinq titularisations), le joueur n’entrait plus dans les plans tactiques du nouvel entraîneur nantais, Ahmed Kantari. Passé par Niort et révélé à Aubagne, Benhattab possède des atouts qui interrogent sur la gestion du board nantais. Si le joueur parvient à maintenir ce niveau de performance, Waldemar Kita se retrouvera face à un dilemme de taille en juin prochain.

Le contrat liant les deux clubs inclut une option d’achat, laissant la main au Stade de Reims. Toutefois, les performances de Benhattab seront scrutées de très près par la direction nantaise. Si l’ailier explose en Ligue 2, le FCN pourrait être tenté de réintégrer celui qui semble avoir retrouvé sa confiance loin de la Beaujoire.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Nouvelle offre XXL pour Tylel Tati

À voir

OM : Roberto De Zerbi prépare une surprise au PSG

Mercato FC Nantes : Gros coups de Kita, 7 recrues et 5 départs à Nantes

Mercato FC Nantes : Kita déchire deux offres XXL