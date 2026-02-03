Mercato : l’ASSE s’offre quatre nouvelles recrues

Il y a eu de mouvements à l’ASSE dans les dernières heures du mercato hivernal. Plusieurs cracks ont posé leurs valises dans le Forez.

Mercato ASSE : Quatre cracks débarquent à Saint-Étienne cet hiver

À peine nommé entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier peut déjà se réjouir. Pour préparer au mieux ses premiers pas sur le banc des Verts, le club du Forez a profité du dernier jour du mercato hivernal pour se renforcer à deux postes jugés prioritaires : l’axe central et le couloir droit.

Successeur d’Eirik Horneland, Montanier dirigera son premier match face à Montpellier, samedi prochain, lors de la 22e journée de Ligue 2. Un rendez-vous qu’il abordera avec un effectif étoffé, après un mercato de dernière minute particulièrement actif du côté de l’AS Saint-Étienne.

Après avoir enregistré l’arrivée du jeune milieu ivoirien Abdoulaye Kanté, Saint-Étienne a officialisé trois recrues supplémentaires. Le très jeune attaquant estonien Marten-Chris Paalberg est arrivé pour succéder à Lucas Stassin.

La défense stéphanoise s’est renforcée avec l’arrivée d’Aboubaka Soumahoro. Le défenseur de 20 ans est prêté jusqu’à la fin de saison par Hambourg, avec une option d’achat. Montant du deal : 5 M€ selon Bild. Formé au PSG et passé par le Paris FC, Soumahoro vient offrir une solution supplémentaire dans l’axe.

Initialement secondaire, le recrutement d’un latéral droit est devenu une urgence après la défaite face à Boulogne-sur-Mer. L’ASSE a ainsi officialisé l’arrivée de Julien Le Cardinal, en provenance du Stade Brestois. Le défenseur de 28 ans s’est engagé jusqu’en juin 2027. Défenseur central de formation, Le Cardinal correspond parfaitement au profil recherché.

Avec ces renforts ciblés, l’AS Saint-Étienne a corrigé ses principales faiblesses et donné à Philippe Montanier les armes dès son arrivée. De quoi nourrir de réelles ambitions dans la course à la montée en Ligue 1.

