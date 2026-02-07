Mercato PSG : Ça bouge pour Luis Enrique à Paris

Les négociations entre le PSG et Luis Enrique sont confirmées. Le club de la capitale tente de sécuriser son entraîneur très convoité.

PSG Mercato : Négociations en cours pour prolonger Luis Enrique jusqu’en 2030

Informé de l’intérêt de plusieurs clubs, notamment anglais, pour son entraîneur, le PSG a initié des négociations pour prolonger son contrat prenant fin en juin 2027. L’information révélée par Le Parisien est confirmée, ce samedi, par L’Équipe.

D’après le quotidien sportif, la direction parisienne propose un nouveau contrat de trois saisons au technicien espagnol, soit jusqu’en juin 2030. Le club de la capitale est « confiant » pour l’issue de ce dossier, même si Paris doit se méfier de l’intérêt des clubs de Premier League.

À en croire les confidences du PSG au journal, « les premières discussions se déroulent dans un climat très serein, le calendrier est respecté et tout sera conclu en temps voulu ». Si tout se déroule comme annoncé, l’avenir de Luis Enrique à Paris sera sécurisé d’ici la fin de la saison, avant son départ en vacances.

Pour rappel, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a offert le premier titre de champion d’Europe au club parisien en 2025. Ainsi que la Supercoupe de l’UEFA et le trophée intercontinental de la FIFA en 2025-2026.

