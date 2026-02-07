Mercato OM : Un ex-du PSG parmi les successeurs de De Zerbi

Un ancien technicien du PSG est cité parmi les probables successeurs de Roberto De Zerbi à l’OM, si ce dernier est remercié.

Mercato : Thiago Motta parmi les potentiels remplaçants de De Zerbi

Depuis l’élimination de l’OM en Ligue de champions, le départ de Roberto De Zerbi circule à Marseille. Alors qu’il lui reste encore un an et demi de contrat, il pourrait être limogé cet été. Le nom du sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est proposé par Nabil Djellit de France Football.

En Italie, c’est le nom de Thiago Motta qui est associé au club phocéen. Il est cité parmi les éventuels successeurs de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Calciomercato.com évoque un intérêt du club provençal pour l’ancien coach des U19 du Paris Saint-Germain (2018-2019).

Cependant, le média transalpin précise qu’il n’y a « pour le moment pas de signaux concrets dans cette direction, mais cela reste une situation à surveiller ».

Motta se fait une experience en Italie

Thiago Motta est libre de tout engagement depuis son départ de la Juventus en mars 2025. Outre l’équipe des jeunes de Paris et celle de la Vielle Dame (juillet 2024 à mars 2025), le technicien italien a été l’entraîneur du Genoa (octobre à décembre 2019), de la Spezia Calcio (2021-2022) et du FC Bologne (2022-2024) dans son pays natal.

