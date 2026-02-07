OM : Les choix de De Zerbi critiqués avant le PSG

Avant le classico entre l’OM et le PSG, dimanche (19h45), Roberto De Zerbi est sévèrement critiqué pour ses choix.

L’OM se remet en confiance avant le PSG

L’OM affrontera le PSG au Parc des Princes, dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Avant le classico, les Phocéens se sont bien remis de leur terrible élimination en Ligue des Champions. Ils ont étrillé le Stade Rennais (3-0) en coupe de France, mardi.

Évidemment, ce sera un tout autre match contre les Parisiens, mais cette victoire éclatante ramène de la confiance au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi avant le choc à Paris.

Schneider ne comprend pas les choix de De Zerbi, notamment le cas Rulli

Cependant, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille essuie les critiques de ses détracteurs, à quelques heures du classico. Alors que le gardien numéro 2, Jeffrey De Lange (27 ans), est pressenti à la place de Geronimo Rulli (33 ans) contre le Paris Saint-Germain, les choix du technicien italien sont remis en cause par le journaliste Grégory Schneider.

« Il s’en prend souvent aux cadres et ça, c’est dangereux. Leonardo Balerdi et Valentin Rongier y sont passés avant Geronimo Rulli. Cette absence de repères se voit. Tu ne peux pas systématiquement démolir tous tes cadres », a-t-il martelé sur la chaîne L’Équipe.

Selon le confrère, l’idée de vouloir rappeler aux joueurs que le Club passe en priorité peut affecter certains. « De Zerbi abuse des ressorts émotionnels. Il va toujours trouver un truc. Ils ont une politique qui dit qu’aucun joueur n’est plus grand que le club. Mais cela fragilise les joueurs », estime-t-il.

Jeffrey De Lange, c’est aussi 6 larges victoires et 4 clean sheet

Il est important de rappeler que Jeffrey De Lange est le portier titulaire en coupe de France. Il a réussi 3 clean sheet en autant de matchs remportés largement. Les Marseillais ont étrillé Bourg-en-Bresse (6-0), Bayeux Fc (9-0) et évidemment Rennes (3-0).

Le gardien néerlandais a également disputé trois matchs en Ligue 1 cette saison, rien que des victoires : (4-0) contre Lorient (6-2) face au Havre AC et (5-1) à Nice.

Interrogé en conférence de presse sur le titulaire lors du classico, Roberto De Zerbi a laissé entendre qu’il a confiance au deux portiers. « Vous verrez dimanche », a-t-il répondu. En revanche, il a glissé un tacle à Rulli en indiquant qu’il « a fait beaucoup d’erreurs dernièrement ».

