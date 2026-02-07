ASSE : Pour la montée, Montanier montre les pièges à éviter

Pour mener l’ASSE vers la Ligue 1, Philippe Montanier a passé des consignes fermes dès son arrivée. Il a surtout mis l’accent sur l’attitude à avoir pour atteindre l’objectif.

ASSE-MHSC : Montanier vise la victoire et les 3 points

Provisoirement 6e de Ligue 2, l’ASSE est dans la course pour la remontée en Ligue 1. Elle joue un match décisif ce samedi (19h) contre le Montpellier HSC, au stade Geoffroy-Guichard. C’est le premier de Philippe Montanier, le nouvel entraîneur.

Nommé officiellement sur le banc des Verts, dimanche dernier, il a pour mission de ramener l’équipe stéphanoise dans l’élite à l’issue de la saison.

À voir

Mercato OL : Le doute levé sur l’avenir de Tanner Tessmann

Cependant, le successeur d’Eirik Horneland n’a pas le temps. Il doit relancer immédiatement les Verts dans la course, après leurs deux défaites consécutives avec son prédécesseur. « L’objectif ce week-end ? La victoire, car on a besoin de points », a-t-il annoncé.

L’ASSE doit éviter de perdre la lucidité à cause de l’objectif

Plus généralement, le technicien français a invité ses joueurs à ne pas céder à la panique, relativement à la pression générée par le retour absolu en Ligue, comme fixé par la Direction de l’AS Saint-Etienne.

« La montée, c’est l’objectif, mais On ne doit pas être obnubilé par cet objectif », a-t-il recommandé, avant le MHSC. « On doit travailler sur comment faire pour y arriver. On doit juste se concentrer là-dessus (sur l’objectif) », a-t-il indiqué ensuite.

Montanier : « Il ne faut pas que l’attente des supporters nous écarte de notre objectif »

Au sujet de l’attente des supporters, Philippe Montanier en a conscience. Mais il demande à son équipe d’éviter de se mettre une pression supplémentaire avec ça. « L’attente ? Il faudrait avoir le nez bouché pour ne pas la ressentir« , a-t-il proposé.

Lisez aussi : ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant Montpellier

À voir

Mercato OM : Man United manigance un plan pour Greenwood

« Les joueurs sont peinés par les contre-performances. Ils ont conscience de l’impact que cela a sur la vie des supporters. Cependant, il ne faut pas que ça nous écarte de notre objectif« , conseille-t-il.

Espérons pour l’équipe de l’ASSE que les consignes de son nouveau coach soient bien assimilées. Et surout qu’elles soient éfficaces.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE-MHSC : 2 recrues dans la première compo de Montanier

Mercato ASSE : Un plan secret avec Montanier mis à nu !

À voir

PSG-OM : Une terrible annonce pour Luis Enrique (officiel) !

Ligue 2 : L’ASSE au bord d’un basculement décisif