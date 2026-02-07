Mercato OM : Man United manigance un plan pour Greenwood

La direction de l’OM peut se réjouir d’avoir conservé son « grantakan » Mason Greenwood cet hiver. Mais Manchester United n’a pas dit son dernier mot.

Mercato OM : Manchester United ne lâche pas Mason Greenwood

Mason Greenwood réalise une saison impressionnante à l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais en est déjà à de 22 buts inscrits et 8 passes décisives en 31 apparitions. De telles performances attirent forcément l’attention de grands clubs européens.

SI le FC Barcelone et l’Atlético Madrid s’intéressent à son profil, un autre courtisan, non des moindres, reste à l’affut. Manchester United n’a pas vraiment renoncé à l’idée de récupérer son ancien prodige. Le compte Match DCentral sur X le confirme, les Red Devils envisagent sérieusement de rapatrier Mason Greenwood l’été prochain.

La direction de Man United étudie activement cette possibilité. Les responsables mancuniens devraient suivre avec une attention particulière la prestation du joueur de 24 ans ce dimanche soir, lors du Classique PSG-OM au Parc des princes. Mason Greenwood sera l’homme à surveiller de très près lors de choc.

Un obstacle de taille pour son retour en Angleterre

Notons que l’éventuel retour de Mason Greenwood à Manchester United se heurte à une réalité extra-sportive. Le leader offensif de l’OM reste banni par une partie de l’opinion publique britannique en raison de son passé d’homme violent.

Cette situation l’a exclu de la sélection nationale. Même si Manchester United rêve toujours de récupérer son ancien attaquant, ce climat social en Angleterre reste un obstacle non négligeable.

