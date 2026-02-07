Mercato OL : Le doute levé sur l’avenir de Tanner Tessmann

Annoncé sur le départ à l’OL pendant le mercato d’hiver, Tanner Tessmann a répondu à la rumeur sur son avenir, sans détour.

OL Mercato : Tessmann était annoncé sur le départ cet hiver

Le nom de Tanner Tessmann était inscrit sur la liste des joueurs que l’OL avait l’intention de transférer pendant le dernier mercato. La rumeur sur son éventuel départ s’est rependue quand le club rhodanien a recruté Noah Nartey à Brondby IF au Danemark. Il était annoncé vers la Lazio Rome en Serie A.

Tanner Tessmann : « Je suis un joueur de l’OL »

Finalement, le milieu défensif de 24 ans est resté à Lyon. Présent en conférence de presse avant le match contre le FC Nantes, il a clarifié son futur à l’Olympique Lyonnais. Au sujet des bruits de couloirs sur son départ, l’international Américain (12 sélections) a répondu :

« Je ne suis au courant de rien ». Il a ensuite déclaré : « Je suis un joueur de l’OL. J’ai tout donné pour pouvoir être ici. Je continue de tout donner pour m’améliorer ».

L’Américain se projette avec l’Olympique Lyonnais

Arrivé à Lyon en août 2024 en provenance de Venezia FC en Italie, Tanner Tessmann s’est lié au club rhodanien jusqu’en juin 2029. Il n’a donc pas l’intention de partir de l’Olympique Lyonnais de sitôt. « Je suis très content d’être ici. On fait une bonne saison, elle se passe bien et il y a encore beaucoup de choses à faire », a-t-il soutenu.

À voir

ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant Montpellier

Lisez aussi : OM : La position tranchée de Chris Waddle sur Endrick à l’OL

Toutefois, l’avenir du numéro 6 des Gones pourrait tourner, après la Coupe du monde 2026, qu’il rêve de disputer dans son pays natal. Pour rappel, Tanner Tessmann a été acheté à 6 millions d’euros. Il est évalué à 12 millions d’euros en ce moment, par Transfermarkt.

Lire aussi sur l’ASSE :

OL : Endrick et deux recrues renforcent Lyon en Ligue Europa

Mercato OL : Annoncé sur le départ, Fonseca lâche sa réponse

À voir

Conflit PSG : Mbappé réclame 5,9 M€, la réaction de Paris !

Mercato OL : Prolongation du prêt d’Endrick, un vrai rêve !