PSG : Une décision inattendue tombe pour Achraf Hakimi

Avant le classique qui oppose le PSG à l’OL, dimanche, Luis Enrique a rendu officielle une décision concernant Achraf Hakimi.

PSG : Achraf Hakimi suspendu contre l’OM

Titulaire lors du déplacement du PSG à Strasbourg, dimanche dernier, Achraf Hakimi avait écopé d’un carton rouge direct, à la 75e minute du match, alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1). Réduits à 10, les Parisiens avaient réussi à remporter le match grâce au but de Nuno Mendes (2-1, 80e).

L’arrière latéral droit Marocain est suspendu pour un match ferme et un autre match avec sursis. Il manquera donc le classico contre Marseille, dimanche au Parc des Princes. Mais ce n’est pas un souci pour Luis Enrique, qui s’était passé des services de l’international Marocain (93 sélections) pendant la période de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), disputée au Maroc.

Enrique met le défenseur au repos pour une durée indeternimée

Selon l’entraîneur du PSG, il a besoin de repos après sa campagne africaine, terminée jusqu’en finale. « La première chose qu’Achraf Hakimi doit faire, c’est de se reposer. Il aura du repos », a-t-il annoncé. « Pour un joueur qui a beaucoup joué à la CAN et obtenu un résultat brillant, il a besoin de repos, de libérer son esprit et de retrouver l’amour pour jouer au football », a justifié le technicien espagnol.

À voir

ASSE : Pour la montée, Montanier montre les pièges à éviter

Lisez aussi : PSG-OM : Une terrible annonce pour Luis Enrique (officiel)

Le numéro 2 du club du Paris Saint-Germain ne reviendra donc pas automatique après sa suspension. Son absence sera prolongée. « Je ne sais pas combien de jours de repos il aura, mais Hakimi sera un joueur décisif pour nous pour la suite de la saison. Ce que nous voulons, c’est d’avoir tous les joueurs dans les meilleures conditions possibles », a expliqué Luis Enrique.

Le Marocain usé par la CAN ?

Pour rappel, le défenseur de 27 ans avait été victime d’une entorse à la cheville, début novembre 2025. Il était encore en réathlétisation quand il avait rejoint les Lions de l’Atlas pour la CAN en décembre. Du 21 décembre au 18 janvier, il avait participé au tournoi, jusqu’à la finale perdue contre le Sénégal.

Lire aussi sur le PSG :

Conflit PSG : Mbappé réclame 5,9 M€, la réaction de Paris !

PSG-OM : Luis Enrique avec un renfort XXL contre Marseille

À voir

OM : Les choix de De Zerbi critiqués avant le PSG

PSG-OM : La mise en garde ferme du Paris SG aux Ultras