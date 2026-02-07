Conflit PSG : Mbappé réclame 5,9 M€, la réaction de Paris !

Nouveau rebondissement dans le litige opposant Kylian Mbappé au PSG. Cela concerne cette fois-ci 5,9 millions d’euros impayés. La réplique du club parisien n’a pas tardé

Kylian Mbappé passe à l’attaque, le PSG peut s’inquiéter

Première bataille remportée par Kylian Mbappé ! La Justice avait ordonné en décembre dernier au Paris SG de lui verser 61 millions d’euros. Ce litige semblait réglé. La direction parisienne souhaitait elle-même « tourner la page ». Mais les faits racontent une tout autre version.

L’Equipe explique que Kylian Mbappé n’a pas reçu l’intégralité du montant. Il manque 5,9 millions d’euros. L’international français a dépêché ce vendredi un huissier de justice au siège du PSG afin de récupérer le reliquat.

Ce procédé déclenche un compte à rebours de huit jours. Passé ce délai, le joueur pourrait procéder à une saisie sur les comptes bancaires du club francilien. La réaction du Paris SG n’a pas tardé.

La réplique du Paris Saint-Germain

Les dirigeants parisiens jouent la carte de l’apaisement. Ils affirment avoir déjà réglé l’intégralité des sommes dues. Le PSG évoque des « discussions en cours » sur les modalités de paiement des montants restants. Cette version est fermement démentie par le clan Mbappé.

C’est donc un nouveau bras de fer qui se dessine entre les parties concernée. Même s’il évolue désormais loin de Paris, le natif de Bondy ne compte rien céder sur ses droits contractuels.

