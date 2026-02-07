PSG-OM : Une terrible annonce pour Luis Enrique (officiel) !

L’entraîneur Luis Enrique a reçu une mauvaise nouvelle à la veille du Classique PSG-OM. Il enregistre deux forfaits dans son groupe.

PSG : Luis Enrique privé de deux joueurs contre l’OM

Le Paris Saint-Germain affrontera ce dimanche l’Olympique de Marseille avec un effectif amoindri. Deux joueurs ne figurent pas dans le groupe de Luis Enrique. Le premier concerne la pépite Quentin Ndjantou. La direction du PSG a confirmé son indisponibilité dans une annonce publiée sur son site officiel.

L’attaquant de 18 ans s’est progressivement imposé dans la rotation de Luis Enrique avec 15 matchs disputés pour un but inscrit. Il doit cependant tirer une croix sur les échéances à venir. La raison ? Quentin Ndjantou va subir une intervention chirurgicale après sa grave blessure aux ischio-jambiers. Il devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Luis Enrique devra aussi composer sans Fabian Ruiz pour le Classique de ce dimanche soir. L’international espagnol « poursuit ses soins ». Il n’est pas encore apte à retrouver les terrains. Mais une lueur d’espoir illumine le PSG. Khvicha Kvaratskhelia est remis de son alerte à la cheville. Le Géorgien a repris l’entraînement. Sa présence pour le choc PSG-OM est quasi certaine.

