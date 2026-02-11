Habib Beye à l’OM : La durée du contrat révélée !

Libre depuis son départ du Stade Rennais, Habib Beye apparaît aujourd’hui comme une option sérieuse pour succéder à Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM. À Marseille, son nom résonne comme un parfum de nostalgie… et de possible renouveau.

OM : Un contrat déjà balisé jusqu’en 2027 pour Habib Beye

Selon les informations de Canal+, les premiers contacts entre l’Olympique de Marseille et Habib Beye remontent à une semaine. Des discussions qui ont rapidement pris une tournure concrète, avec une proposition claire sur la table : un contrat d’un an et demi, courant jusqu’en juin 2027.

Un choix mesuré, à l’image de la prudence désormais affichée par la direction olympienne. L’OM ne veut plus brûler les étapes. Rien n’est encore signé, et certains points administratifs doivent être réglés avec Rennes, mais le cadre est posé.

Un profil apprécié en interne

Le travail de Beye, notamment lors de son passage en Bretagne, n’a pas laissé insensible Medhi Benatia. Leadership, exigence, discours clair : l’ancien défenseur a su imposer une patte rapidement, malgré un contexte parfois instable.

À Marseille, on apprécie aussi sa connaissance de la maison. Habib Beye sait où il met les pieds. À l’OM, l’environnement ne pardonne pas l’approximation, mais il récompense ceux qui comprennent son ADN.

Une histoire marseillaise jamais refermée

Habib Beye et l’OM, c’est une histoire forte. Entre 2003 et 2007, le Sénégalais a marqué le club par son sérieux et son charisme, jusqu’à porter le brassard de capitaine. Deux fois élu meilleur joueur de la saison, il reste dans le cœur des supporters.

Finaliste européen malheureux face à Valence, Beye incarne une époque où Marseille vibrait fort. Le revoir sur le banc serait plus qu’un symbole : une tentative de réconcilier passé glorieux et avenir ambitieux.