Mercato : L’ASSE est passée tout près d’un ex-buteur de l’OM

L’ASSE a raté un grand attaquant, qui avait finalement était meilleur buteur en Ligue 1 sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Mamadou Niang : « Je devais signer à l’ASSE, mais j’étais blessé »

L’ASSE était passée à deux doigts de recruter Mamadou Niang à l’ESTAC, son club formateur, il y a plus de 20 ans. Selon les confidences de ce dernier, dans une interview avec Zack Nani, le club stéphanois avait presque conclu son transfert de Troyes, à l’hiver 2003, mais il s’était blessé entretemps.

La direction du club ligérien s’était mise à hésiter, à la suite de cette blessure, parce qu’elle avait besoin d’un joueur prêt à jouer immédiatement. « Je devais signer à l’ASSE, mais j’étais blessé. Le club voulait des garanties médicales et m’examiner pour estimer mon délai de guérison », a raconté l’attaquant retraité.

Le Sénégalais recruté finalement par Metz

Entretemps, le FC Metz a débarqué pour conclure rapidement la signature de ce dernier. « Jean Fernandez est venu à Troyes me dire : “Je te veux à Metz, même sans les moyens de Saint-Étienne” », a confié le Sénégalais. À l’issue de son prêt en Moselle, il avait fait l’objet d’un transfert au RC Strasbourg (2003-2005).

Niang devenu une star du football à Marseille

Une saison et demie plus tard, Mamadou Niang avait rejoint l’Olympique de Marseille, club avec lequel il a été révélé au monde entier (entre 2005 et 2010). Il avait été champion de France en 2010 et meilleur buteur de la Ligue 1 avec 18 réalisations.

Avec l’OM, il a disputé 166 matchs en Ligue 1 et a inscrit 71 buts. L’ancien footballeur, aujourd’hui âgé de 46 ans, avait mis fin à sa carrière à l’AC Arles-Avignon en 2015.

