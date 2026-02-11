Crise en Ligue 1 : Al-Khelaïfi fait craquer un dirigeant

Nasser Al-Khelaïfi, figure centrale et clivante du football français, se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une tempête institutionnelle. Il est reproché au dirigeant du PSG de n’avoir pas suffisamment soutenu la Ligue 1+ dans l’attribution des droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026.

Une décision sur les droits TV qui met le feu aux poudres

Depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas seulement le président du PSG : il est devenu un acteur incontournable de l’écosystème du football français. À la tête de beIN Media Group, il se retrouve aujourd’hui dans une position délicate, à la frontière entre intérêt général et stratégie de groupe. L’attribution des droits de diffusion des Coupes du monde 2026 et 2030 à beIN SPORTS a ravivé les tensions.

Car en coulisses, Ligue 1+ pensait tenir la corde. La plateforme du championnat français avait formulé une offre estimée à 20 millions d’euros auprès de la FIFA, avec l’ambition de renforcer son attractivité et sa crédibilité. Un espoir balayé par la décision finale, vécue comme un camouflet par certains dirigeants.

Nicolas de Tavernost prêt à claquer la porte, Al-Khelaïfi visé

Le malaise a pris une tournure politique avec la réaction de Nicolas de Tavernost, président de LFP Media. Selon L’Équipe, l’ancien patron de M6 aurait exprimé son intention de quitter ses fonctions lors d’un conseil d’administration, dénonçant une situation devenue intenable. En interne, le mot est lâché : une « nouvelle bombe » secoue le football français.

En cause, le rôle de Nasser Al-Khelaïfi, accusé de ne pas « jouer le jeu » collectif et d’agir à contre-courant des intérêts de Ligue 1+. Un conflit d’influence révélateur d’une Ligue 1 fragilisée, où les équilibres sont plus précaires que jamais. Si la démission se confirme, elle laisserait un vide stratégique majeur. Et poserait une question brûlante : qui tient réellement la barre du football français ?