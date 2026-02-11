OL : Excellente nouvelle pour Endrick et Lyon !

Endrick respire, et l’OL avec lui. La Commission de discipline de la LFP a rendu une décision clémente qui change la donne pour le jeune prodige brésilien, expulsé face au FC Nantes après un rouge direct, et pour les ambitions lyonnaises.

OL : Une sanction revue pour Endrick, Lyon soulagé

La sanction est tombée mercredi soir, et elle a fait l’effet d’un soulagement dans le Rhône. Exclu samedi face à Nantes (1-0), Endrick ne sera finalement suspendu qu’un seul match. La Commission de discipline a décidé de retirer le carton rouge direct infligé au Brésilien pour le remplacer par un second carton jaune, synonyme d’exclusion mais à la portée disciplinaire bien moindre.

Lire aussi : Mercato OL : Grosses révélations sur le prêt d’Endrick à Lyon

Dans son communiqué officiel, l’instance est claire : « Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton rouge, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge et de le remplacer par un second carton jaune, synonyme d’exclusion. Ainsi, la commission prononce un match de suspension ferme. » Endrick manquera donc le déplacement à Nice dimanche (20h45), et rien de plus.

Une polémique arbitrale qui s’éteint

Le carton rouge avait enflammé les débats. Peu avant l’heure de jeu, Endrick avait été sanctionné pour un geste d’humeur sur Dehmaine Tabibou, après une lutte âpre près de la ligne de touche. Initialement averti, puis expulsé après intervention de la VAR, le Lyonnais avait laissé son équipe à dix dans un moment clé.

À voir

ASSE : Sébastien Joseph répond à sa mise à pied

Paulo Fonseca, lui, n’avait jamais digéré la décision. « Pour moi, (l’expulsion d’Endrick) était très sévère, très sévère », avait-il martelé, avant d’ajouter : « Il y avait une faute avant qui était très claire. Le joueur de Nantes n’a pas l’intention de jouer le ballon, il a l’intention de bloquer Endrick. » La commission lui a, en partie, donné raison.

Endrick déjà indispensable à l’OL

Si l’OL perdra son attaquant face à Nice, la sanction minimale permet d’éviter un coup d’arrêt brutal. Arrivé en janvier en provenance du Real Madrid, Endrick s’est déjà imposé comme un élément majeur du dispositif lyonnais.

En seulement six apparitions toutes compétitions confondues, le Brésilien de 19 ans affiche des chiffres éloquents : cinq buts et une passe décisive. Une efficacité rare, un culot rafraîchissant, et désormais une polémique refermée. Pour Lyon, c’est presque une victoire.

Lire aussi sur l’OL :