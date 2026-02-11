ASSE : Sébastien Joseph répond à sa mise à pied

Mis à pied par la Direction de l’ASSE, Sébastien Joseph, l’entraîneur de l’équipe professionnelle féminine, a réagi au communiqué officiel du club.

ASSE : Sébastien Joseph mis à pied pour ses propos injurieux

Ayant prononcé des mots injurieux à l’encontre de l’arbitre du match qui a opposé l’ASSE à l’OL, dimanche dernier, en Arkema Première Ligue, Sébastien Joseph a été mis à pied, ce mercredi.

« En raison de ses déclarations envers un officiel à l’issue de la dernière rencontre d’Arkema Première Ligue, l’AS Saint-Étienne a décidé de mettre à pied à titre conservatoire, l’entraîneur principal de son équipe féminine professionnelle », a informé le club stéphanois, tout en soulignant : « L’ASSE réaffirme son attachement à un football respectueux et sans haine ».

Le technicien de l’ASSE s’était excusé ensuite auprès du délégué de la rencontre, mais il reste sous la menace d’une lourde sanction de la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football (FFF).

Le coach des Vertes « assume les responsabilités de ses émotions »

Entretemps, Sébastien Joseph a réagi à sa mise à pied, sur Instagram.

« Dans la chaleur d’un couloir, après une défaite lourde, les nerfs sont à vif. Ce n’est pas une excuse, c’est une réalité humaine », a-t-il écrit sur le réseau social.

« J’assume les responsabilités des émotions survenues dans un contexte de forte pression compétitive. Je comprends et mesure l’émotion suscitée par mes propos. Le respect du corps arbitral, du football et de ses valeurs demeurent non négociable. C’est précisément pour cela que j’ai présenté mes excuses sans délai », a expliqué le technicien français ensuite.

Cependant, l’entraîneur de l’ASSE féminin se défend des valeurs qu’il a toujours portées. « Toutefois, réduire un homme à un instant de débordement émotionnel, c’est ignorer la constance de mon engagement et de mes valeurs », a-t-il glissé.

