Mercato OM : La sentence tombe pour Benjamin Pavard !

Benjamin Pavard est dans la tourmente à l’Olympique de Marseille. Et son club propriétaire, l’Inter Milan, a pris une décision radicale pour son avenir.

Mercato : Benjamin Pavard ne rassure pas à l’OM

L’Olympique de Marseille connait des heures mouvementées. Suite au naufrage contre le PSG (5-0), Roberto De Zerbi a plié bagage. L’entraîneur italien laisse derrière lui un club en quête de son successeur. Plusieurs pistes sont déjà explorées par la direction de l’OM, allant de Habib Beye à Sergio Conceiçao en passant par Eric Chelle.

L’OM devra vite régler ce dossier en vue de sauver sa saison. Et c’est dans ce contexte tendue que la presse italienne lâche une bombe concernant Benjamin Pavard. L’international français est prêté par l’Inter Milan. Et ses débuts sous les couleurs phocéennes ne sont pas vraiment satisfaisants.

Benjamin Pavard, à l’image de son capitaine Leonardo Balerdi, a livré une piètre prestation face au PSG. Il semblait totalement dépassé par le rythme et la vitesse des Parisiens. Au point où il a été remplacé par Himad Abdelli à la 62e de jeu. Un exil loin de rassurer les dirigeants italiens.

L’Inter Milan ne compte pas le récupérer

Le journaliste Pasquale Guarro assure que la direction de l’Inter Milan a tranché pour son avenir. Benjamin Pavard ne portera plus le maillot des Nerazzurri. Cela signifierait-il que l’OM a accepté de lever son option d’achat fixée à 15 millions d’euros ? Pas si sûr.

L’actuel leader de Serie A voudrait tout simplement se séparer définitivement du Champion du monde tricolore d’ici le prochain mercato. L’Olympique de Marseille et les éventuels prétendants sont prévenus.

