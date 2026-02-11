Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un phénomène brésilien

La direction du PSG veut relancer un ancien dossier en Angleterre en vue du prochain mercato estival. Un meneur de jeu brésilien pourrait débarquer à Paris.

Mercato PSG : Bruno Guimarães, une opportunité en or se profile

Le PSG prépare activement son mercato estival, avec une priorité : renforcer son milieu de terrain. L’objectif des pensionnaires du Parc des Princes est de créer la concurrence autour de João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Et aussi de combler le vide que pourrait laisser Fabian Ruiz, dont le contrat court jusqu’en 2027.

Si le jeune Dro Fernandez a rejoint la capitale cet hiver, Luis Campos vise également un profil très solide. Selon le journaliste Ekrem Konur, le PSG aurait coché le nom de Bruno Guimarães. Depuis son arrivée à Newcastle en 2022 en provenance de Lyon, le crack auriverde montre qu’il a la force dans les jambes.

Toujours d’après la même source, la situation du Brésilien chez les Magpies serait incertaine. Guimarães pourrait être tenté par un club capable de jouer régulièrement les premiers rôles en championnat et en Ligue des Champions. Un contexte favorable au PSG.

Mais le dossier s’annonce chaud. Arsenal, Chelsea et le FC Barcelone ont aussi braqué leurs yeux sur l’international brésilien. Newcastle, de son côté, pourrait craquer face à une offre de 100 millions d’euros. On ignore pour le moment si le Paris Saint-Germain, plus mesuré dans ses investissements récents, acceptera de sortir un tel montant pour s’offrir l’ancien Lyonnais.

