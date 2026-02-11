OL : Deux excellentes nouvelles à Lyon avant l’OGC Nice

Deux bonnes nouvelles sont tombées à l’OL, ce mercredi, à quatre jours du match contre l’OGC Nice en Ligue 1, au Groupama Stadium.

OL : Premiers entraînements de Yaremchuk avec le groupe

L’OL a entamé la préparation de la confrontation avec l’OGC Nice cette semaine. Exclu contre le FC Nantes, samedi dernier, Endrick (19 ans) ne prendra pas part à cette rencontre. En attendant de connaître la décision de la Commission de discipline de la LFP, ce mercredi soir, il est suspendu pour un match automatique.

En l’absence de l’attaquant brésilien, Paulo Fonseca pourrait compter sur l’autre recrue hivernale, Roman Yaremchuk (30 ans). Engagé officiellement le 2 février et absent à Nantes, en raison d’un souci au mollet, il a effectué ses premières séances d’entraînement avec le groupe des Gones, cette semaine, selon les informations d’Olympique et Lyonnais.

Après une semaine d’entraînements individuels en salle, l’avant-centre ukrainien a foulé la pelouse du Groupama OL Training Center, mardi. Il postule dans le groupe de Fonseca pour affronter le Gym. S’il est bien remis de son mal, Roman Yaremchuk devrait être positionné en pointe de l’attaque, à la place d’Endrick, dimanche.

Avant OL-OGC Nice : Tolisso reprend avec le collectif lyonnais

La deuxième bonne nouvelle concerne le retour de Corentin Tolisso, victime d’un pépin physique la semaine dernière. D’après le média spécialisé, il a repris l’entraînement cette semaine avec le groupe lyonnais. Selon le coach du club rhodanien, le milieu de terrain n’était « pas en confiance à 100 % », avant le match contre les Canaris.

Comme Roman Yaremchuk, le capitaine de Lyon, postule pour la réception des Aiglons à Décines, lors de la 22e journée du championnat.

