Mercato OL : Noham Kamara à Lyon, le coup surprise d’un Parisien

Noham Kamara débarque à l’OL presque sur la pointe des crampons, mais avec déjà une conviction solide. Prêté par le PSG avec option d’achat, le défenseur de 19 ans s’offre un virage stratégique, mûri dans l’urgence mais validé par le cœur et la raison, avec surtout le soutien d’un joueur du Paris SG.

Mercato OL : Un choix express mais une conviction immédiate pour Noham Kamara

Le mercato hivernal réserve parfois des mouvements discrets mais lourds de sens. En rejoignant l’Olympique Lyonnais, Noham Kamara accepte un défi formateur, loin du confort parisien mais au plus près du temps de jeu. « C’est vrai que ça s’est fait à la dernière minute. Pour moi, c’était un peu stressant puisque je ne savais pas trop où j’allais aller », confie-t-il avec une sincérité rafraîchissante.

Très vite pourtant, le projet lyonnais l’a séduit. « Ce projet avec Lyon m’a tout de suite plu. Il avait l’air très intéressant. L’accompagnement des dirigeants m’a tout de suite fait accrocher », explique le jeune défenseur, impatient d’entrer dans l’arène.

Barcola a conseillé Kamara pour Lyon

Dans l’ombre de ce choix, un nom de révèle dans les discussions : Bradley Barcola. Ancien chouchou de Gerland, aujourd’hui au Paris Saint-Germain, l’ailier a joué les conseillers avisés.« J’en ai même parlé au PSG avec un certain joueur formé à Lyon : Bradley Barcola », raconte Kamara.

Le message a fait mouche. « Il m’a dit que l’OL allait vraiment me faire évoluer. Bradley m’a parlé de la ville, mais surtout du cadre sportif à l’intérieur du club », a-t-il détaillé au micro de Radio Scoop. À Lyon, Kamara ne vient pas seulement pour apprendre : il vient pour grandir.