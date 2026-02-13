Stade Rennais : Un succès de prestige face au PSG

Touché mais pas abattu, le Stade Rennais a livré une prestation pleine de caractère pour faire tomber le leader parisien. Dans un Roazhon Park incandescent, le SRFC a signé une victoire référence (3-1) face au PSG, symbole d’un renouveau immédiat.

Stade Rennais-PSG : Un électrochoc nommé Tambouret

Pour sa première sur le banc, Sébastien Tambouret n’avait pas promis la lune, seulement une réaction. Il a été entendu. Alignés en 4-3-3, les Rennais ont affiché une intensité rare, une solidarité presque militante, comme piqués dans leur orgueil après des semaines ternes.

Dès l’entame, le ton était donné. Pressing haut, courses généreuses, et une première alerte signée Lepaul sur le poteau. Rennes ne subissait pas : il proposait. Face à un PSG sûr de sa force, les Bretons opposaient leur cœur et une organisation irréprochable.

Le SRFC séduit, le Paris SG doute

En face, Luis Enrique voyait son équipe perdre pied par séquences. Malgré quelques éclairs, les Parisiens peinaient à imposer leur tempo. Et logiquement, Rennes frappait en premier, récompensé d’une domination aussi discrète qu’efficace grâce à l’ouverture du score de Al-Tamari à la 34e minute.

La seconde période confirmait les maux parisiens : fébrilité défensive, maladresse offensive. Même la réduction du score de Dembélé ne suffisait pas à masquer une soirée inquiétante pour le leader.

Une victoire qui compte double

Le coup de tête de Lepaul (69e) puis le but opportuniste d’Embolo (81e) scellaient un succès retentissant. Rennes n’a pas seulement battu Paris, il l’a regardé droit dans les yeux. Samba, impérial, incarnait cette résistance collective.

Au coup de sifflet final, le Roazhon Park savourait. Ce succès de prestige propulse Rennes à la 5e place et redonne du sens à une saison chahutée. Paris reste leader, mais l’alerte est sérieuse. Pour Rennes, ce soir-là, ce n’était pas qu’un match : c’était une renaissance.

