Mercato PSG : Luis Campos a trouvé la doublure pour Hakimi

Le PSG et Liverpool à la lutte pour le phénomène Michael Kayode en vue du prochain mercato estival. Les Anglais ont fixé le tarif pour leur roc.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Michael Kayode

La direction du PSG bouge déjà les lignes pour le prochain mercato estival. Elle cherche une nouvelle pépite pour renforcer le flanc droit de sa défense. Ainsi donc, le club parisien s’intéresse de près au profil de Michael Kayode, jeune latéral de 21 ans actuellement sous les couleurs de Brentford.

Suivi de près par le conseiller sportif Luis Campos, l’international Espoirs italien est perçu comme une doublure, voire un concurrent pour Achraf Hakimi. Arrivé en Premier League l’été dernier en provenance de la Fiorentina, Kayode s’est rapidement acclimaté au championnat anglais, multipliant les apparitions et confirmant un potentiel au plus haut niveau.

Le dossier s’annonce toutefois complexe pour le Paris SG. Liverpool aurait déjà entamé des démarches pour prendre une longueur d’avance, tandis que Bayern Munich et Manchester City suivent également sa progression avec attention. Lié à Brentford jusqu’en 2030, le défenseur ne sera pas cédé à bas prix. Le club anglais attendrait une offre avoisinant les 50 millions d’euros pour envisager un transfert dès cet été.

