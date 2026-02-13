ASSE : Un nouveau dans le groupe de Montanier à Guingamp

Un nouveau joueur a intégré le groupe de l’ASSE pour le déplacement à Guingamp, comparativement au groupe qui avait affronté Montpellier, samedi dernier.

ASSE : Les 19 Verts pour le déplacement à Guingamp

Philippe Montanier a retenu un groupe de 19 joueurs à l’ASSE, pour le match contre l’EA Guingamp, au stade du Roudourou, samedi (19h). Absent lors de la victoire des Verts contre le Montpellier HSC (1-0), Aboubaka Soumahoro (21 ans) fait sa première apparition dans le groupe stéphanois en Ligue 2.

Le défenseur central franco-ivoirien est la troisième recrue hivernale de l’AS Saint-Etienne dans l’équipe du nouveau coach. Il rejoint Julien Le Cardinal et Abdoulaye Kanté, qui ont fait leur début lors de la 22e journée. Titulaire pour sa première en Vert, le défenseur central français avait même été l’auteur du but de la victoire stéphanoise.

En revanche, Maxime Bernauer (opéré du ménisque), Lassana Traoré, Chico Lamba (adducteurs), Mahmoud Jaber, Florian Tardieu (genou) et Joao Ferreira (suspendu) sont tous absents.

Le groupe de l’ASSE contre l’EA Guingamp :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : D. Appiah, E. Annan, M. Nadé, J. Le Cardinal, K. Pedro, A. Soumahoro

Milieux de terrain : L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, El Jamali, B. Old, L. Stassin

