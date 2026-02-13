Stade Rennais : Litige, Habib Beye et Rennes devant la LFP

Le départ de Habib Beye du Stade Rennais est déjà acté, mais lui et le club n’ont pas fini de solder leurs comptes. Rennes a sollicité l’arbitrage de la Ligue, qui rendra sa décision la semaine prochaine.

Stade Rennais – Beye : La décision de la LFP attendue mardi

Le Stade Rennais a limogé Habib Beye de la tête de son équipe professionnelle « pour faute grave », le 9 février dernier. Mais il reste encore un accord à trouver avec lui, pour une séparation consensuelle. Entretemps, le technicien Franco-Sénégalais est pressenti pour prendre la place de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille.

Le temps presse donc pour l’ancien consultant sportif de Canal+, attendu à l’OM. Selon les informations du journal Le Parisien, le litige entre le club breton et son désormais ex-coach a été porté devant la Commission juridique de la Ligue de Football professionnel (LFP).

« N’ayant pas trouvé d’accord avec Habib Beye sur ses conditions de sortie, le Stade Rennais a saisi la commission juridique de la LFP, qui doit statuer mardi après-midi », confirme L’Équipe, relayant l’information du journal régional.

Démis de sa fonction d’entraîneur du SRFC, le lendemain de la défaite à Lens (3-1) en Ligue 1, Habib Beye et de ses trois adjoints font l’objet d’une « procédure », comme indiqué dans le communiqué officiel du club.

Haise remplace Beye au SRFC, la semaine prochaine

Pour instant, la Direction de Rennes a confié son équipe professionnelle au coach de l’équipe réserve, Sébastien Tambouret. Il assure l’intérim avant l’arrivée officielle de Franck Haise sur le banc de touche, la semaine prochaine. Limogé de l’OGC Nice, ce dernier est déjà tombé d’accord avec le Stade Rennais pour être le nouvel entraîneur, jusqu’en 2027.