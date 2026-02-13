Mercato PSG : Luis Enrique refuse de lâcher ce buteur

L’Atlético Madrid a tout tenté, mais Luis Enrique a dit non. Cet hiver, le coach du PSG a mis son veto au transfert de Kang-in Lee.

Mercato PSG : Luis Enrique bloque tout, Kang-in Lee reste à Paris

Approché par l’Atlético Madrid durant le mercato hivernal, Kang‑in Lee n’a pas bougé du PSG avant la fermeture du marché. À la demande de son entraîneur Luis Enrique, le Paris Saint‑Germain a opposé une fin de non-recevoir, convaincu de l’utilité du milieu offensif sud-coréen malgré un temps de jeu limité. Une prolongation, alors que son contrat court jusqu’en 2028, est même évoquée en interne.

Deux mois après la Coupe Intercontinentale, le joueur de 24 ans pourrait enfin débuter en championnat, notamment à l’occasion du déplacement à Rennes. Une opportunité de confirmer la confiance de son coach, qui voit en lui bien plus qu’un simple joker.

À voir

OM-Strasbourg : Pancho Abardonado lâche une info choc !

Lire aussi : PSG Mercato : L’Atlético change ses plans pour Kang-In Lee !

Sans être un titulaire indiscutable, les jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye lui passant parfois devant, Kang-in Lee reste un profil précieux. Sa polyvalence, sa capacité à conserver le ballon sous pression et ses initiatives offensives, illustrées notamment lors du large succès face à l’Olympique de Marseille, renforcent son importance dans l’effectif.

Après la victoire arrachée contre RC Strasbourg, Luis Enrique ne cachait pas son admiration pour sa maîtrise technique, essentielle face aux blocs agressifs. À cela s’ajoute son statut de meilleur joueur international asiatique 2025, un atout sportif mais aussi marketing.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Nouvelle offre XXL pour Ibrahim Mbaye

À voir

FC Nantes : Tension entre Ahmed Kantari et son vestiaire ?

PSG : Lucas Chevalier déclassé, la vraie raison révélée !

Mercato PSG : Luis Campos dégote un roc argentin