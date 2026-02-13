ASSE : La recette de Montanier contre Guingamp au Roudourou

L’entraîneur de l’ASSE s’attend à un match difficile contre l’EA Guingamp, mais il a peaufiné une stratégie pour se tirer d’affaire au stade du Roudourou.

L’ASSE vise une place sur le podium

Après la victoire de l’ASSE contre le Montpellier HSC à Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier a à cœur d’enchaîner avec un deuxième succès, afin de viser une place sur le podium. Le Stade de Reims (2e) et Le Mans FC (3e) ne sont qu’à deux points des Verts (4es).

Les Stéphanois peuvent donc prétendre à la deuxième place en espérant une défaite des Rémois et des Manceaux, respectivement à Grenoble et à Montpellier.

Montanier prévient ses joueurs du danger à Guingamp

Pour ce faire, l’AS Saint-Étienne devra absolument remporter son match à Guingamp, samedi (19h). Un déplacement en Bretagne qui s’annonce compliqué pour l’équipe de Philippe Montanier, au regard des dernières prestations de l’En Avant.

« Je connais bien cette équipe de Guingamp et son coach Sylvain Ripoll. Ce ne sera pas facile là-bas », a laissé entendre le nouveau coach de l’ASSE. « Guingamp a fait un super mois de janvier avec trois victoires. C’est une équipe en forme, qui a fait chuter le leader (1-0) et qui compte dans ses rangs de bons joueurs, dont le meilleur buteur du championnat », a prévenu le successeur d’Eirik Horneland.

Philippe Montanier : “Il faudra répondre présent”

Pour éviter le piège guingampais sur les Côtes-d’Armor, Philippe Montanier a bien briefé ses joueurs. « On sera attendus, comme à chaque déplacement. On sait que lorsqu’elles jouent contre l’AS Saint-Étienne, les autres équipes du championnat en font toujours un peu plus, les statistiques le confirment », a-t-il indiqué, avant de lancer cet appel aux Verts : « Il faudra répondre présent ».

Pour rappel, les Stéphanois s’étaient inclinés devant l’EAG (2-3) à Geoffroy-Guichard, lors du match aller disputé le 27 septembre 2025 (8e journée).

