FC Nantes : Tension entre Ahmed Kantari et son vestiaire ?

L’unité n’est plus totale chez les Canaris, et la course au maintien du FC Nantes devient de plus en plus préoccupante.

FC Nantes : le vestiaire se fissure autour d’Ahmed Kantari

La tension monte au FC Nantes. D’après les révélations de L’Équipe, une partie des jeunes joueurs exprime de sérieux doutes sur la gestion d’Ahmed Kantari, pointant un manque de lisibilité dans ses choix et ses consignes, alors que le club lutte pour son maintien en Ligue 1. À l’inverse, les cadres et la direction continuent d’afficher un soutien à leur entraîneur, accentuant un décalage de perception au sein du vestiaire.

Ahmed Kantari secoue ses hommes pour réussir le maintien de l’équipe. Pour y arriver, il invite souvent ses joueurs à être mentalement au top. Mais derrière ce discours mobilisateur, plusieurs jeunes joueurs peinent à comprendre leur statut, certains disparaissant du groupe sans explications précises malgré l’importance de la formation dans le projet du club.

Sur le plan tactique, le technicien revendique une grande flexibilité alternant systèmes à trois ou quatre défenseurs et ajustements constants selon l’adversaire. Une stratégie validée par certains cadres, mais qui laisse une partie de la jeunesse en manque de temps de jeu. Cela provoque l’ire de certains joueurs.

