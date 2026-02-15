OM : L’arrivée de Beye compromise par le départ de Benatia ?

Du fait de la démission surprise de Medhi Benatia de l’OM, l’arrivée d’Habib Beye au poste d’entraineur semble se compliquer.

OM : Mehdi Benatia annonce son départ, à al suite de De Zerbi

L’OM est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre la place de Roberto De Zerbi, démis de ses fonctions cette semaine. Le nom de Habib Beye est en pole position pour diriger le staff technique de son ancien club. Limogé du Stade Rennais, il est libre de tout engagement.

Alors que l’arrivée du Franco-Sénégalais à l’Olympique de Marseille est pressentie pour la semaine prochaine, Medhi Benatia annonce son départ du club, avec effet immédiat. Dans un message publié sur Instagram ce dimanche, il informe de sa démission du poste de Directeur du Football, depuis le lundi 9 février. « Après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », a-t-il officialisé.

Benatia quitte Marseille, l’arrivée d’Habib Beye remise en cause ?

Mais le départ du dirigeant de Marseille viendrait compromettre l’arrivée de Habib Beye, un proche du Marocain. Selon les informations du média Onze Mondial, c’est lui qui avait retenu le nom de l’ex-coach de Rennes et travaillait sur le dossier de son arrivée en Provence.

À voir

ASSE : Ligue 2, une lutte serrée dans le Top 5

Habib Beye restera-t-il la priorité de l’OM, malgré le départ de Medhi Benatia ? Acceptera-t-il de signer avec le club Olympien, dans un environnement électrique comme l’a souligné le responsable démissionnaire ? Réponses la semaine prochaine.

Lire aussi sur l’OM :