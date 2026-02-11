Mercato : L’OM a trouvé son nouvel entraîneur

L’OM cherche son nouveau coach après le limogeage de Roberto De Zerbi. Christophe Galtier est la priorité des dirigeants marseillais.

Mercato OM : Galtier en pole pour succéder à De Zerbi

L’ère De Zerbi est officiellement terminée à Marseille. Après la claque reçue contre Paris, l’Italien quitte le navire. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a officialisé le départ du coach italien. Désormais sans entraîneur, l’OM doit agir vite pour relancer sa saison.

Les spéculations vont déjà bon train. Le nom de Christophe Galtier circule déjà dans les couloirs de la Commanderie. Déjà évoqué lors des précédents changements sur le banc marseillais, l’ancien coach du PSG figurerait désormais parmi les principaux candidats. En attendant la décision de Pablo Longoria et Medhi Benatia, l’intérim devrait être assuré par le duo Romain Ferrier-Pancho Abardonado pour la réception de Strasbourg au Vélodrome.

Selon le site spécialisé Transfert Radar, Galtier, actuellement en poste au Neom Sports Club en Arabie saoudite, est bien en course. Âgé de 59 ans et natif de Marseille, il a déjà porté le maillot olympien en tant que joueur. Un retour sur la Canebière est possible. Cet ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a les atouts pour permettre au club phocéen de surfer sur les vagues du succès pendant cette seconde partie de la saison.

