© PSG : Ousmane Dembélé, pourquoi c’est grave

Ousmane Dembélé est au cœur de la polémique au PSG, club passé par 13 années d’intenses restructurations. Luis Enrique n’apprécie pas la remise en question de son rôle à la tête du groupe par le joueur et n’en décolère pas.

PSG : L’affaire Ousmane Dembélé, Luis Enrique ne laisse pas passer

Le Paris Saint-Germain s’est fait surprendre par le Stade Rennais, son adversaire de la 22e journée de Ligue 1 (3-1). Ce revers a fait perdre au club de la capitale une des chances dans la course pour le titre, ce qui a du mal à passer.

Lire aussi : PSG : Dembélé sanctionné après le clash? La décision tombe

À voir

Le RC Lens cartonne le Paris FC 0-5, plus personne ne les reverra

Ousmane Dembélé a été le premier à dégainer, mais malencontreusement. Il s’est attaqué à ses coéquipiers dans sa déclaration d’après-match, un acte pas passé inaperçu pour le coach. Dans sa politique implémentée au PSG, Luis Enrique insiste sur les responsabilités de chacun, y compris les siennes. Le technicien espagnol n’apprécie pas la marche du joueur sur ses platebandes. Lorsqu’on se souvient des problèmes créés par la surpuissance des joueurs sur le vestiaire du PSG, le risque de résurgence de tensions devient grand.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar et les premières acquisitions de stars du club, les problèmes d’ego ont longtemps miné le club. Les entraîneurs se sont parfois retrouvés en position de faiblesse face à des joueurs à l’influence trop forte. Dès son arrivée sur le banc parisien, Luis Enrique s’est évertué à traiter ce problème.

Du Barça au PSG, Enrique contre la prédominance des joueurs sur le club

Avec l’ex-coach du Barça, aucun joueur ne doit se sentir plus haut qu’un autre, encore moins l’entraîneur. Ousmane Dembélé, qui s’est permis de parler de ses camarades peu performants face au Stade Rennais de façon déplaisante, aurait pu réveiller cette guéguerre entre joueurs, un risque que refuse Luis Enrique.

Lire aussi : PSG : Ousmane Dembélé recadré, l’Espagne jubile !

À voir

ASSE : Plus de 4 mois sans marquer de but, Stassin se défend !

Selon L’Équipe, après avoir déjà précisé qu’il est seul à pouvoir recadrer des joueurs défaillants, le technicien gijonés aurait confirmé à Ousmane Dembélé les limites de son rayon d’action.

Après avoir affirmé que la déclaration du Ballon d’Or « n’a aucune valeur », il a insisté pour faire comprendre à Dembélé d’éviter tout propos et comportements susceptibles d’entraver « l’unité du groupe » si chèrement construite.

Pas de doute que le message est passé, car si même Kylian Mbappé, au plus haut de son poids sur l’effectif du Paris Saint-Germain, a été mis de côté à certains moments, Dembélé pourrait lui aussi passer par là s’il ne se tient pas tranquille.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Une bonne nouvelle tombe avant l’AS Monaco

À voir

Mercato OM : Tochukwu Nnadi, une erreur de casting ?

Mercato PSG : Luis Campos traque un top joueur à 70 M€

PSG : Ça chauffe dans le vestiaire, Dembélé hausse le ton !