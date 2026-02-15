Mercato PSG : Paris sur un gros coup au Real Madrid

Pour se renforcer offensivement, le PSG garderait les yeux ouverts sur un joueur offensif du Real Madrid.

Le PSG marche moins bien cette saison !

Champion d’Europe la saison dernière, le PSG marche moins bien cette saison. Il est devancé en tête du classement de la Ligue 1 par le RC Lens et a fini 11e au classement de la Ligue des Champions, à l’issue de la phase de Ligue. Pire, le club de la capitale a été éliminé en 16es de finale de la coupe de France par le Paris FC, au Parc des Princes.

Mercato : Paris envisage de recruter Brahim Diaz au Real Madrid

Par anticipation du mercato d’été prochain, la direction du Paris Saint-Germain travaille déjà évidemment sur des pistes. Et selon les informations de Fichajes, elle a bien coché le nom de Brahim Diaz. Ce n’est pas la première fois que le joueur du Real Madrid est associé à Paris, mais cette fois, le média espagnol donne plus de détails.

Le Paris Saint-Germain envisagerait de négocier le prêt l’attaquant, mais avec une option d’achat et des conditions bien définies pour ce dernier, selon la source.

Pas titulaire avec l’équipe des Merengues, Brahim Diaz n’aura plus qu’une saison de contrat dans la capitale espagnole, soit jusqu’en juin 2027, à l’issue de l’exercice actuel. Il pourrait donc être tenté de quitter « La Maison Blanche » où il est confronté à une forte concurrence et n’a pas assez de temps de jeu.

Il a été titulaire à seulement 3 reprises en 16 apparitions en Liga cette saison. En Ligue des champions, l’international Marocain (22 sélections, 13 buts) a été présent dans le Onze de départ une seule fois en 7 matchs disputés.

Paris Saint-Germain : Hakimi pourrait jouer un rôle décisif pour Diaz

Coéquipier de Brahim Diaz en sélection du Maroc, Achraf Hakimi pourrait influencer la décision de son compatriote pour l’attirer au PSG où il est l’un des leaders du club parisien. En attendant l’ouverture du mercato d’été, il faut indiquer que le polyvalent ailier de 26 ans est évalué à 35 millions d’euros par Transfermarkt. Il n’y a donc aucun doute que le Paris Saint-Germain est sur un gros coup.

