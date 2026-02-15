Mercato PSG : Un joyau courtisé lâche un gros indice

Le PSG a reçu un premier message fort de la part de l’agent d’une pépite visée dans le championnat du Mexique.

Alors que le mercato d’été sera ouvert en juin 2026, le PSG vient de recevoir un gros avertissement du représentant de Gilberto Mora, un jeune joueur envoyé sur les tablettes du club de la capitale. Pour être plus précis, il s’agit de Rafaela Pimenta, l’avocate ayant repris en main l’agence du disparu Mino Raiola.

Elle assure qu’elle ne fera pas de cadeau aux prétendants du joyau mexicain, dont le Paris Saint-Germain. « Je vais le vendre très cher. Je vais m’efforcer pour qu’il parte pour très cher », a-t-elle prévenu, dans des propos rapportés par Foot Parisien.

« S’il est vendu à prix fort, il sera respecté. Pourquoi un joueur qui joue au Brésil peut coûter 80 millions, mais s’il est au Mexique que 8 millions ? Le championnat brésilien est-il si supérieur au championnat mexicain ? Non. Les Européens veulent faire croire aux Mexicains qu’ils ne peuvent pas coûter autant. Et ça m’énerve », a justifié la représentante des intérêts du prodige, pourtant évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

PSG : Qui est Gilberto Mora ?

Gilberto Mora (1,68 m) est un jeune milieu offensif de nationalité mexicaine. Il a été formé et révélé au Club Tijuana. Il évolue dans cette équipe en première division mexicaine. Cette saison, il a été titulaire à 12 reprises en 13 apparitions dans le championnat. Il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive.

Malgré son jeune âge, le joueur sollicité par le Paris SG est déjà un joueur majeur de l’équipe des Xoloitzcuintles. International A depuis juin 2025, Gilberto Mora compte 5 sélections avec le Mexique. Il s’agit d’un talentueux joueur à fort potentiel, donc très prometteur.

