Mercato OM : Medhi Benatia décide de quitter Marseille

Medhi Benatia quitte l’OM à la suite de Roberto De Zerbi. Il annonce son départ, ce dimanche, dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Mercato : Medhi Benatia annonce son départ officiel de l’OM

Annoncé sur le départ à l’OM depuis le limogeage de Roberto De Zerbi dans la nuit de mardi à mercredi, Medhi Benatia confirme avoir rendu sa démission à la Direction du club phocéen depuis le début de la semaine dernière.

« Après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », a-t-il fait savoir. Le désormais ex-Directeur du football justifie sa décision par la crise de résultats que l’Olympique de Marseille traverse à présent, ainsi que l’environnement pesant.

« Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix », a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

Benatia regrette de « n’avoir pas réussi à apaiser l’environnement à Marseille »

Nommé en novembre 2023, le dirigeant Marocain reconnaît « ne pas avoir réussi à apaiser l’environnement autour du groupe » marseillais et le regrette. Mais contrairement à Roberto De Zerbi, Medhi Benatia souligne qu’il a bel et bien décidé de partir.

« Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement », a-t-il précisé.

