ASSE : Ligue 2, une lutte serrée dans le Top 5

L’ASSE est montée sur le podium de la Ligue 2, mais la lutte s’est resserrée en tête du classement, avant le dernier match de la 23e journée.

ASSE : Lutte serrée entre Troyes, Reims, l’ASSE, le Red Star et le Mans FC

Provisoirement 6e de Ligue 2, avant le coup de son match contre l’EA Guingamp, samedi dernier, l’ASSE a réussi le coup parfait pour remonter au classement. Grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, elle a pris les trois points de la victoire au stade du Roudourou (2-1).

Ce deuxième succès consécutif de Philippe Montanier, le nouvel entraîneur, a permis aux Stéphanois de passer devant l’USL Dunkerque, le Mans et le Red Star, qui avaient joué avant les Verts.

À voir

Mercato OM : Habib Beye, la solution miracle à Marseille ?

Lisez aussi : EAG – ASSE : Révélation de Montanier sur un coup de génie

En attendant le dernier match de la journée, entre le leader l’ESTAC (41 points) et la lanterne rouge, le SC Bastia, l’écart est très réduit entre les cinq clubs actuels dans la course pour la montée directe en Ligue 1.

Seulement deux points séparent, l’ES Troyes AC du Mans FC, cinquième (avec 39 points). Quant à l’AS Saint-Etienne (3e), elle compte 40 points, tout comme le Stade de Reims (2e) et le Red Star (4e). Ces trois équipes sont départagées par leur différence de buts.

Les Rémois ont +14, alors que les Stéphanois et les audoniens comptent respectivement +11 et +9.

À voir

Mercato OM : Medhi Benatia décide de quitter Marseille

Il faut cependant noter que les Troyens ont la possibilité de mettre l’ASSE, le SDR et l’Etoile Rouge à 4 points, mais il leur faudra remporter le match face aux Bastiais, lundi (19h45), en Corse. Si le leader se contente d’un match nul, il ne comptera que deux moins de plus que ses dauphins et restera à leur portée, lors de la 24e journée du championnat.

Ligue 2 : 11 journées restantes, 33 points encore en jeu

Il faut noter qu’il reste encore 11 journées de Ligue 2 à disputer, soit 33 points en jeu. Le sprint final est donc loin de rendre son verdict. Toutefois, les clubs dans le Top 5 actuel, dont l’AS Saint-Etienne, sont évidemment de potentiels candidats à la montée en Ligue 1.

Pour rappel, les deux premiers, à l’issue de la saison, accéderont directement à l’élite. Quant aux 3e, 4e et 5e , ils passeront par les barrages pour espérer une place en première division.

Classement du Top 5 de Ligue 2 :

1er-ESTAC 41 points +12

2e-Reims 40 points +14

3e-ASSE 40 points +11

4e- Red Star 40 points +9

5e-Mans FC 39 points +4

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Plus de 4 mois sans marquer de but, Stassin se défend !

Mercato ASSE : Une opération XXL se profile à Sainté

À voir

Mercato PSG : Un joyau courtisé lâche un gros indice

ASSE : La belle promesse de Montanier après Guingamp