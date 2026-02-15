EAG – ASSE : Révélation de Montanier sur un coup de génie

Nouvel entraineur de l’ASSE, Philippe Montanier a enchaîné une deuxième victoire en Ligue 2. Il révèle un idée géniale d’Ilan, qui lui a permis de réussir son coup contre à Guingamp.

ASSE : Boakye repositionné au milieu à Guingamp

Une semaine après la victoire de l’ASSE contre Montpellier au stade Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier a signé un autre succès contre l’EA Guingamp, au stade du Roudourou. Grâce à un doublé de Zuriko Davitasgvili, les Verts ont décroché une précieuse victoire (2-1), qui les propulse sur le podium.

Lors de cette rencontre, le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne avait surpris, avec le repositionnement d’Auguste Boakye au milieu, alors qu’il est ailier de prédilection. Il était dans l’entrejeu avec la recrue Abdoulaye Kanté. Son plan de jeu a bien marché, car le Ghanéen, grâce à sa polyvalence et sa qualité technique, a été performant dans cette position.

Montanier conseillé par Ilan sur le repositionnement de l’ailier

À l’issue du match, Philippe Montanier a révélé que c’est bien son adjoint Ilan, qui lui a soufflé l’idée de ce changement. « Augustine Boakye est polyvalent. Il est intéressant aussi sur les côtés, mais sur les conseils d’Ilan, il faut rendre à César ce qui est à César, il a la capacité de jouer au milieu dans le cœur du jeu », a-t-il confié, avant de saluer la performance XXL du numéro 20 de l’AS Saint-Etienne.

« Il a de l’activité, il a du volume, il a de la technique, il a du collectif. Il coche beaucoup de cases. Forcément, sa polyvalence nous intéresse beaucoup », a apprécié le successeur d’Eirik Horneland.

Pour rappel, Ilan est en charge de l’animation offensive des Verts au sein du nouveau staff stéphanois.

